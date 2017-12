Soomlased on kurvad: Rootsi tahab taliolümpiat korraldada hoopis koos Lätiga

Taliolümpiamängud võivad lähitulevikus jõuda otse Eesti lõunapiiri taha, kuna Rootsis on küpsemas plaan, mille kohaselt korraldaksid nad koos Lätiga nelja aasta suurima talvise spordipeo.

Varasemalt lootsid soomlased, et just neil õnnestub Rootsiga koos taliolümpia korraldada, kuid nüüd on rootslastel hoopis teised plaanid, vahendab Helsingin Sanomat.

Rootsis mõeldi hiljuti 2026. aasta talimängude korraldamise peale, kuid Stockholmi linnavõim ei olnud asjaga päri. Stockholmis sooviti pidada jääalad. Lumealade toimumiskohaks oleksid olnud sellisel juhul Äre ja Östersund.

Nüüd on rootslased valmistumas plaaniks, mille kohaselt toimuksid näiteks bobisõit ja kelgutamine Lätis Siguldas.

Soomlased on aga kurvad seetõttu, et neil ei ole iseseisvalt võimalik talimänge korraldada. Põhjus on lihtne, kuna neil lihtsalt puuduvad vastavad nõlvad mäesuusatamise kõikide alade jaoks. Seega tuleks koostööd teha Rootsi või Norraga. Samas on norralastel iseseisvalt küpsemas plaan talimängude korraldamiseks.