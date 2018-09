Soome iluuisukuulsus sattus kriitika alla: "Ta on elulooraamatus liiga avameelne"

Korpi avameelsust kritiseeris endine jäätantsija Susanna Rahkamo, kes ei mõista, miks oli soomlannal vaja oma söömishäiretest nii põhjalikult rääkida.

"Kiira on paljude jaoks suureks iidoliks ja teda kuulatakse tähelepanelikult," sõnas Rahkamo ajalehele Ilta-Sanomat.

"Ma ei teadnud, et tal on sellised probleemid (toitumisega), kuid ma ei saa aru, kuidas selle avalikustamine aitab eluga paremini edasi minna," imestab Rahkamo, kes on töötanud ka Soome Uisuliidu presidendina.

Rahkamo arvamusega ei nõustu iluuisutaja Laura Lepistö. "Sportlase elu ei koosne vaid sellest, mis juhtub võistlustel. Ma ei näe mingit mõtet varjamiseks. Probleeme avalikustades on nendega palju lihtsam toime tulla. Ja pealegi pole söömishäired vaid iluuisutajate probleem. Ka maskuliinsete spordialade esindajatel on selliseid probleeme," märkis Lepistö.

Karjääri jooksul kolm Euroopa meistrivõistluste medalit - hõbeda ja kaks pronksi - võitnud Korpi kirjutab autobiograafias oma söömishäiretest järgmist: "Ma kartsin söömist nii kohutavalt, et sõin alati vajalikust kogusest vähem. Ma arvan, et vähene toitumine oli suureks põhjuseks, et minu keha vastu ei pidanud ja mul hakkasid erinevad vigastused tekkima."