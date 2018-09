Soome iluuisukaunitar võitles söömishäiretega: olin nii nõrk, et varisesin toidupoes kokku

Karjääri jooksul kolm Euroopa meistrivõistluste medalit - hõbeda ja kaks pronksi - võitnud Korpi kartis pikki aastaid, et sööb liiga palju.

"Inimesed minu ümber arvasid, et ma söön normaalselt, kuid ma ise arvutasin iga suutäie kaloriteks ja jälgisin oma kaalu paaniliselt," meenutab 29-aastane Korpi. "Ma ei tea, kas see oli söömishäire, kuid ma tean, et minu toitumisharjumused polnud tervislikud."

2008. aastal, kui 169 cm pikkune Korpi kaalus vaid 50 kilogrammi, kukkus ta toidupoes kokku ja pidi ema appi kutsuma, sest ei suutnud sealt paarisaja meetri kaugusele koju jalutada.

Soomlanna usub, et teda sportlaskarjääri ajal kimbutanud sagedased vigastused tulenesid samuti valest toitumisest. "Ma kartsin söömist nii kohutavalt, et sõin alati vajalikust kogusest vähem. Ma arvan, et vähene toitumine oli suureks põhjuseks, et minu keha vastu ei pidanud ja mul hakkasid erinevad vigastused tekkima," sõnas Korpi.

Endine tippiluuisutaja tunnistab, et kuulas küll oma toitumisnõustaja Patrik Borgi asjalikke nõuandeid, kuid neid tegelikult ellu ei viinud.

"Patrik soovitas mulle korduvalt, et ma oma söögikoguseid suurendaks ja rõhutas, kuidas söömine aitab lõõgastumisele kaasa. Kuid mina ei suutnud midagi muuta ja kalkuleerisin ikka edasi. Ma tean siiani täpselt, kui palju kaloreid igas toiduaines on," lisas Korpi.

Soomlanna lõpetas sportlaskarjääri 2015. aastal, olles kõigest 26 aasta vanune. Enne lõpetamist oli Korpi mitu aastat võidelnud tõsise jalavigastusega.