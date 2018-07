Skofterudi skuutriõnnetuse põhjuse väljaselgitamine võib võtta nädalaid

Pühapäeval Norras St Helena saare kiviselt madalikult skuutri kõrvalt leitud endise suusataja Vibeke Skofterudi täpse surmapõhjuse väljaselgitamine võib politsei sõnul aega võtta mitu nädalat.

Politseid teavitati Skofterudi kadumisest pühapäeva varahommikul kell 1. 38-aastane norralanna leiti surnuna kell 11.30. Tema kõrval oli Yamaha skuuter, millel olid kivide otsa sõitmisest kriimustused.

Esialgse teooria kohaselt tuli ta Arendali kesklinnast kontserdilt ning suundus saarel asuvasse suvemajja, kus ta oma tüdruksõbra Marit Stenshornega puhkust veetis.

"Tunnistajad olid näinud Vibeket õhtul skuutri peal, aga see oli kõvasti enne kella ühte, kui meile teade tuli. Kas see oli tund või kaks varem, me ei tea," ütles kohalik politseiülem ajalehele VG.

Norra meedia teatel polnud Skofterud skuutrisõidus sugugi algaja. Firma Jettrade.no töötaja Carl Jacob Johansen meenutas Dagbladeti veerguel, et naine tuli Kawasaki Ultra 300 skuutriga tema töökotta kolm aastat tagasi.

Yamaha skuuter, millega Skofterud õnnetusse sattus, võib arendada kiirust kuni 124 km/h. Laupäeva õhtul sadas Arendali piirkonnas kõvasti. Johanseni sõnul on pimedas kehva ilmaga antud sõiduvahendit väga raske käsitleda.

"Hilja õhtul on sellega raske sõita. Nähtavus muutub dramaatiliselt ning kui sa pole piirkonnaga läbinisti tuttav, on see veel eriti suur väljakutse. Nendes vetes on palju väikseid saari ja madalikke," rääkis ta.