Saskia Alusalu püstitas Salt Lake City MK-etapil Eesti rekordi

Another Estonian record in 3000m 😊8 races in 10 days...looking forward to training now... Hea meel lõpetada hooaja esimese poole maailmakarikaetapid järjekordse Eesti rekordi parandusega 3000 meetris: 4.07,54. Kokku 8 starti 10 päeva jooksul ja olümpiamängude pilet taskus! Ees ootamas uus treenigtsükkel... 📸 @paradisetravelgram / @tradehouse_ilukaubamaja #worldcup #speedskating #wcspeed #saltlakecity #roadtopeyongchang2018

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Dec 10, 2017 at 11:13am PST