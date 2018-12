Saskia Alusalu on hooaja algusega kindlustanud koha kolmedele tiitlivõistlustele

Alusalu kindlustas MK-sarjas tehtud sõitudega koha jaanuaris Itaalias toimuvale mitmevõistluse Euroopa meistrivõistlustele, mis on tema jaoks eelkõige treeningvõistluseks, et valmistuda hooaja tähtsamateks startideks, milleks on veebruari alguses Saksamaal toimuvad üksikalade maailmameistrivõistlusted, kirjutab ERR Sport.

Tänu soliidsetele sõitudele 1500 ja 3000 m on tal käes ka pääse mitmevõistluse MM-ile, mis toimub märtsis Kanadas. Ühisstardiga sõidus on Alusalu MK-sarjas 11. ja 3000 m 21. kohal. EM-il pääseb starti 16 naist, MM-il ühisstardiga sõidus 24 ja 3000 meetris 20. Kanadas toimuval mitmevõistluse MM-il pääseb samuti 24 naist joonele.

"Ma olen väga rahul stabiilsuse üle, mis on kõrgemal tasemel kui kunagi varem," ütles Alusalu intervjuus ERR-ile. "Loomulikult ma tahtsin midagi säravat ka, aga seekord see päris ei tulnud. Aga kõik mu 3000 meetrid olid väga head sõidud.“