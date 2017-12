Saskia Alusalu: kogusin olümpiaks vajalikku kogemust

Salt Lake City MK-etapil kiiruisutamise ühisstardist sõidus poolfinaalis 3. ja finaalis 14. koha saanud Saskia Alusalu tõestas teist võistlust järjest, et on sel alal olümpiapiletit väärt. Seejuures polnud aga sel alal startimine sugugi kindel.

"Enne Salt Lake City etappi arutasime treeneriga ja mõtlesime, et äkki isegi ei sõidaks sellel MK-l ühisstardist, sest OM-koht on käes, ja keskenduks 3000 meetrile. Kuid jõudsime järelduseni, et olümpiaks vajalikku kogemust ja erinevaid taktikaid saab proovida vaid rohkem startides," ütles Alusalu.

Salt Lake Citys stardib ta veel teisel lemmikalal ehk 3000 meetris.

