Sapporo võtab end 2026. aasta taliolümpia kandidaatide seast maha, Venemaal mõeldakse suvemängude peale

"Olümpiamängude võõrustajaks kandideerimise otsust tuleb kaaluda erinevatest aspektidest, sealhulgas majanduslikust, ning arvestada võimalusega, et meid saadab kandideerimisprotsessis edu," rääkis Kolobkov. "Kandideerimisprotsess on aeganõudev. Enne avalduse sisse andmist peame hindama, mil määral me oleme valmis olümpiat võõrustama, arvestades, et me juba korraldasime kahte globaalset foorumit - taliolümpiat ja jalgpalli MM-i."

"Me kindlasti mõtleme suveolümpia korraldajaks kandideerimisest, aga mitte ainult sellest, sest on ka sellised üritused nagu noorte olümpiamängud ja suveuniversiaad. Kaalume selliste suurürituste korraldamist, kuna nad annavad regionaalarengule ja kogu riigile üldisemalt suure tõuke ning aitavad kaasa riigi majandusele. Aga lõplikku otsust pole veel tehtud," lisas spordiminister.

Viimati toimusid olümpiamängud Venemaal 2014. aastal Sotšis, enne seda 1980. aastal Moskvas. Järgmisel aastal toimub Siberis Krasnojarskis taliuniversiaad.