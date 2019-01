Sakslaste poolt toodetud hüppekombinesoon vedas Kristjan Ilvest alt

“Pärast hüpet mõõdeti kombinesoonil õhu läbilaskvust. See oli napilt lubatust väiksem. Seda ongi raske kontrollida. Eelnevalt ei ole läbilaskvust mõõdetud. Pead usaldama kombinesooni tegijat,“ sõnas võistluse järel Kristjani treenerist isa Andrus Ilves Delfile.

Andrus Ilvese sõnul on Kristjan antud kombinesooniga varasemalt juba hüpatud ja seega ei osatud probleeme oodata. “Oli üllatus, et niimoodi oli,“ lisas ta. “Ainult võistlusel saabki teada, kas läbilaskvus on korras. Natuke läbimõtlemata reegel.“

Kristjan Ilves kasutab sakslaste poolt toodetud hüppekombinesoone ja seni on kvaliteet olnud igati hea. Tõenäoliselt ei tule antud võistlusvahendit siiski veel maha kanda ja sellega on võimalik ka edaspidi mäele minna. “Kui teha kümmekond treeninghüpet või seda venitada, siis sellest võib piisata,“ lisas Andrus Ilves ning märkis, et Kristjanil on kokku kolm kombinesooni.

Esmaspäeval sõidavad Ilvesed Seefeldisse. MM-i võistluspaigas on eesmärgiks teha paar treeningpäeva.

Taas on Kristjan Ilves võistlustules 17.-20. jaanuarini Chaux-Neuve'is. Seejärel tullakse koju ja otsustakase, kas minna ka Tronheimi, kus MK-etapp toimub 25.-27. jaanuarini.