Saksamaa telekanali šokeeriv paljastus: PyeongChangi olümpial käidi dopinguproovidega ümber väga ebaprofessionaalselt

ARD käsutuses on video, mis tõestab, et kõrvaline isik jäeti PyeongChangi talimängude ajal dopingulabori ruumi järelvalveta. Seal asunud dopinguanalüüse sisaldav külmkapp oli lukustamata, laual vedelesid lahtised dokumendid.

Sellise video andis ARD käsutusse ühe olümpial võistelnud sportlase assistent, kes jäetigi dopinguruumi ihuüksi.

"See olukord on täiesti ebanormaalne! Kõik on täiesti avatud, kõike saab manipuleerida, kõike saab kaasa võtta. Lihtsalt hullumeelsus," sõnas PyeongChangi olümpial Šveitsi koondise arstina töötanud Lukas Weisskopf ARD video vaatamise järel.

Saksamaa advokaadi Michael Lehneri sõnul on olümpial positiivse dopinguanalüüsi andnud sportlastel nüüd väga kerge väita, et nende prooviga on kõrvaliste isikute poolt manipuleeritud. "Kergemat kaitset on raske välja mõelda. Kõik proovid, mis olid seal laboris, on kehtetud. See video tõestab, et isegi miinimumnõuded ei olnud laboris täidetud," leiab Lehner.

Saksamaa antidopingu agentuuri juht Andrea Gotzmann tunnistas ARD-le, et ei suutnud nähtut uskuda. "Ma olen šokeeritud, et maailma ühel suurimal spordiüritusel oli töö dopinguproovidega nii lohakas ja ebaprofessionaalne," sõnas ta.



Saksamaa dopinguametnik Volker Laakmann lisas: "Dopinguruumi ei tohiks mingil juhul valveta jätta, eriti hetkel, mil võetud proovid ja dokumendid ei ole lukustatud kappides."

PyeongChangi olümpial andsid positiivse dopinguproovi neli sportlast - lühirajauisutaja Kei Saito, jäähokimängija Žiga Jeglic, curlingumängija Aleksandr Krušelnitski ja bobisõitja Nadežda Sergejeva.