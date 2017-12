ROK teadis Venemaa riiklikust dopinguprogrammist juba 2013. aastal, aga ei võtnud midagi ette

Briti ajaleht Daily Mail avaldas, et teavitas Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK) Venemaa riiklikust dopinguprogrammist juba 2013. aasta juulis, kuid olümpia katuseorganisatsioon võttis informatsiooni vaid teadmiseks.

Neli ja pool aastat hiljem on ROK oma viga lõpuks tunnistanud ning asunud McLareni raportist tõukuvalt 2014. aastal Venemaa riikliku dopinguprogrammi kaitse all olnud sportlasi karistama.

Tulemuseks oli sel nädalal Lausanne'i täitevkomitee istungil langetatud otsus jätta Venemaa koondis eemale 2018. aasta Pyeongchangi talimängudelt, lubades Lõuna-Koreasse neutraalse lipu all võistlema vaid need Venemaa sportlased, kes kunagi patuste nimekirjas figureerinud pole. Kümned Sotši olümpia tulemused on tühistatud ja paljud medalikomplektid lähevad ümberjagamisele.

Daily Mail kirjutab, et nende toimetus edastas ROK-ile 2013. aasta juulis detailsed andmed Venemaa dopinguskeemi kohta, kuid sai vastuseks vaid lakoonilise automaatvastaja stiilis avalduse: "Täname teid, et meiega seda infot jagasite. Oleme selle asutusesiseselt edasi saatnud vastavatele inimestele ja tuleme teie juurde niipea tagasi, kui vastuse saame."

Daily Mailile oli 2013. aastal muu hulgas teada kurikuulsa vilepuhuja Grigori Rodšenkovi minevik narkoärikana. Tema õde on vangis istunud dopinguainete vahendamise pärast.

"ROK ei võtnud meiega enam ühendust. Nad ei teinud midagi," kirjutab Daily Mail nüüd.

ROK näitab näpuga WADA peale

Daily Mail saatis eelmisel nädalal ROK-ile veel täiendavaid küsimusi, üritades selgeks teha, miks nende vihje peale dopinguskandaali ära ei hoitud.

"Me küsisime neilt neli küsimust. Esiteks: kes olid need "vastavad" inimesed, kes meie 2013. aasta tõendusmaterjali pidid analüüsima? Teiseks: miks ROK ei võtnud midagi ette, hoidmaks ära 2014. aasta mängude korrumpeerumist, nagu meie raportis sõna võtnud ametnikud 2013. aastal ennustasid. Kolmandaks: kas ROK on kunagi uurinud, miks meie stsenaariumit ignoreeriti? Neljandaks: miks ükski ametlik ROK-i raport või komisjon pole kordagi maininud, et ROK-i teavitati Rodšenkovist ja Sotši korruptiivsest plaanist juba ammu ja miks neid hoiatusi ignoreeriti?"

Reedel tuli ajalehele vastus: "Informatsioon, mis te meile 2013. aastal edastasite, oli sama, mille te avaldasite 6. juulil ning see oli kättesaadav kõikidele, kes oleksid võinud oma ülesannete kõrgusel midagi ette võtta."

Rodšenkov ütles oma tunnistustes ROK-ile samuti, et tal oli hea meel, et Daily Maili infole ei reageeritud.

"Kreml janules medalite järele, mis pidid tulema mistahes hinnaga. Minul oli turvaline elu. Minu koht oli kindel ning ma võisin segamatult meie dopingusüsteemi ellu viia," ütles endine Moskva antidopingulabori juht, kes nüüd varjab end USA-s.

Reedel küsis Daily Maili ajakirjanik veelkord kinnitust, kas ROK tunnistab seega, et nad lasid käest võimaluse Sotši farssi ära hoida. Selle peale öeldi, et juhtunus on süüdi maailma antidopinguorganisatsioon (WADA), mitte nemad.