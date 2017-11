ROK põhjendas esimest korda, mis alustel venelastele eluaegseid olümpiakeelde jagatakse

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) distsiplinaarkomisjon põhjendas esimest korda pikemalt, mis alustel määrati Sotši olümpial kulla võitnud Aleksander Legkovile eluaegne olümpial osalemise keeld.

Kuigi pärast Legkovi on sarnase karistuse saanud veel mitmed Venemaa talisportlased, avaldati eile vaid Legkovi kohta käiv põhjendatud otsus. Ridamisi lubatakse avalikkuse ette paisata ka teised dokumendid.

ROK ütles, et karistust ei määratud pelgalt Richard McLareni kurikuulsa dopinguraporti põhjal, mis toetub suuresti vaid vilepuhuja Grigori Rodšenkovi lekitatud materjalidele ja ütlustele, vaid Legkovi puhul tõendati tema dopinguproovide tahtlik rikkumine ka reaalselt ära.

Legkov jäi ilma oma murdmaasuusa 50 km distantsi kuldmedal. Lisaks tühistati Venemaa 4x10 km teateneliku hõbemedal.

ROK-i eestvedamisel testitakse hetkel uuesti kõikide endise Moskva antidopingulabori juhi poolt kahtlaseks nimetatud sportlaste dopinguproove.

"ROK-i distsiplinaarkomisjon on jõudnud arusaamale, et doktor Rodšenkov, olgu tema motivatsioon ja tema võibolla minevikus tehtud eksimused millised tahes, rääkis tõtt, kui ta rääkis kinnimätsitud skeemist, mida ta ise juhtis," seisab ROK-i teates.

"Distsiplinaarkomisjon oleks eelistanud Rodšenkoviga silmast silma kohtuda. Sellegipoolest ei mõjuta see meie veendumust, et Rodšenkov on usaldusväärne tunnistaja, tema sõnad peegeldavad reaalsust ning neid saab kasutada vettpidavate tõenditena."

ROK-i distsiplinaarkomisjoni esimees on Šveitsi advokaat ja ROK-i täitevkomitee liige Denis Oswald, mistõttu väidab ROK, et nende otsuse kiitis heaks ka Šveitsi föderaalkohus.

"Professor McLareni kaalutletud järeldused sisaldavad kinnitust Sotši olümpia ajal kasutusel olnud skeemist, mis nägi ette teatud kaitse all olevate Vene sportlaste uriiniproovide vahetamist. Need leiud ei põhine ainult Rodšenkovi antud tunnistustel. McLaren kuulas üle ka teisi tunnistajaid ning sai enda käsutusse kohtuekspertiisi ja analüütilise uurimuse raportid, mis väidetava skeemi rakendamist kinnitasid," kirjutab ROK. "See võimaldab meil järeldada, et antud skeem oli olemas ja selle järgi päriselt ka tegutseti."

ROK lisas, et otsustab venelaste osalemise 2018. aasta Pyeonchangi taliolümpial järgmisel kuul toimuval täitevkomitee istungil. Otsust oodatakse 5. detsembil ehk järgmise nädala teisipäeval. ROK-i president Thomas Bach astub ajakirjanike ette tol päeval kell 19.30 (Eesti aeg) algaval pressikonverentsil.

Sotši olümpia petuskeemiga seoses on tänaseks karistused jagatud 19 sportlasele.

Dokument: Aleksander Legkovi karistuse põhjendatud otsus