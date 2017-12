ROK otsustas, et Venemaa koondis PyeongChangi olümpiale ei pääse

ROK-i president Thomas Bach. Foto: AFP/SCANPIX

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) täitevkomitee otsustas täna õhtul, et Venemaa koondis ei pääse 2018. aasta PyeongChangi taliolümpiamängudele võistlema. Mängudele lubatakse vaid need venelased, kes pole kunagi dopingut kasutanud, ning neil tuleb võistelda neutraalsete sportlastena olümpialipu all.