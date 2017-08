ROK jälgib Põhja-Korea ja USA dialoogi tähelepanelikult. Kas järgmine olümpia võib olla ohus?

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) teatel pole pinged Põhja-Korea ja USA vahel esialgu 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude ettevalmistust mõjutanud, kuid olukorraga hoitakse end pidevalt kursis.

Põhja-Korea ja USA suhted on eriti pingelised pärast juulikuus toimunud kahte raketikatsetust. Teisipäeval lausus president Donald Trump, et Põhja-Korea ähvardustele tuleb reageerida "tule ja raevuga, mida maailm pole varem näinud".

ROK ütles BBC-le saadetud avalduses, et ettevalmistused olümpiaks kulgevad sellegipoolest plaanipäraselt: "ROK hoiab end viimaste arengutega kursis. Teeme mängude korralduskomiteega tihedat koostööd."

Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles juulis, et Põhja-Koreale antakse võimalus viimase hetkeni otsustada, kas nad tahavad taliolümpial osaleda või mitte. Tema sooviks naaberriigi sportlasi mängudel näha, kuigi ükski neist sinna veel kvalifitseerunud pole.

Lõuna-Korea spordiminister Do Jong-hwan tegi juunikuus ettepaneku, et Põhja-Korea võiks mängudele välja panna naiste jäähokimeeskonna, aitamaks võistlustest teha "rahuolümpia". Do läks isegi nii kaugele, et pakkus Põhja-Koreale välja, et nood võiks mõned suusaalad pidada enda territooriumil, näiteks Masikryongi suusakuurortis.