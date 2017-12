Putin kinnitas: Venemaa ei kavatse olümpiamänge boikoteerida

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas, et hoolimata Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsusest Venemaa sportlased Pyeongchangi taliolümpiale vaid üksikute neutraalsete atleetidena lubada ei kavatse venelased olümpiat boikoteerida.

"Ilma igasuguse kahtluseta ei tee me sportlastele takistusi," sõnas Putin portaalile R-Sport. "Me ei keela oma sportlastel olümpial osalemist, kui nad seda teha tahavad."

Vene sportlased, kes oma dopingupuhtust tõestavad, ei võistle Vene lipu all, vaid neutraalsete atleetidena. ROK-i otsus Venemaa koondisele olümpiakeeld määrata tugines endise Šveitsi presidendi Samuel Schmidti koostatud komisjoni uurimisraportil. See komisjon tuvastas 17 kuud kestnud töö tulemusel, et Venemaal on toimunud süstemaatiline dopinguproovidega manipuleerimine riiklikul tasemel.