Purjuspäi võistlema tulnud olümpiavõitja diskvalifitseeriti

Kuna kaasmängijad ja pealtvaatajad esitasid curlingu World Touri etapi korraldajatele rida kaebusi, otsustati Kanada nelik enne finaalmängu diskvalifitseerida.

"Nad tulid jääle ja olid väga purjus, ropendasid. See kõik oli täiesti vastuvõetamatu, sellist asja ei soovi keegi näha ega kuulda," sõnas jäähalli mänedžer Wade Thurber väljaandele CBC Sports.

Kanadalased said vägitegudega hakkama ka riietusruumis, kus lõhkusid mööblit ja pildusid konkurentide riided põrandale.

2014. aasta Sotši taliolümpial Kanada koondisega kuldmedali võitnud Ryan Fry esitas hiljem avaliku vabanduse.

"Tulime turniirile, et seda suurepärast sporti nautida. Tunnistan, et meie tegu oli väga lugupidamatu ja andestamatu. Korraldajad tegid ainuõige otsuse, et meid diskvalifitseerisid. Esitame korraldajatele, fännidele ja konkurentidele siirad vabandused," teatas Fry.