Poola suusahüppaja lõpetab karjääri, sest teda tahetakse "hävitada"

Poola suushüppaja Jan Ziobro lõpetas 26-aastaselt karjääri, väites, et osad inimesed tahavad teda sportlasena "hävitada".

Sellise jõulise ja emotsionaalse avalduse tegi 2015. aasta MM-il meeskondliku pronksmedali võitnud Ziobro videosõnumis, mille avaldasid skijumping.pl ja rahvusvahelise suusaliidu (FIS) koduleht.

"Asi pole selles, et ma ei tahaks hüpata, aga karjääri jätkamine ei näi mõttekas, kuna on inimesi, kes mind suusahüppajana hävitada tahavad," ütles Ziobro.

"Paljud otsused on olnud skandaalsed. Mulle on juba pikka aega kaikaid kodaratesse visatud."

Ühe skandaalse seigana tõi ta välja Kontinentaalkarikasarja etapi Saksamaal Titisee-Neustadtis, kuhu Poola koondis pani välja oluliselt kehvemaid tulemusi näidanud meeskonnakaaslase.

"Enne uut aastat hüppasime me Zakopanes. Minu hüpped jäid 122 ja 126 meetri vahele. Andrzej Stekala, kelle ees ma vabandan, sest mul ei ole tema vastu midagi, maandus 105 ja 110 meetri vahele. Kuid see polnud mina, kes nendele võistlustele saadeti."

Jan Ziobro Sotši olümpial. Foto: AFP/SCANPIX

"Ma ei saa enam kauem vaiki olla. Paljud võiksid küsima hakata, miks ma karjääri lõpetan, kuid keegi ei teaks põhjuseid. Kõik on võrdsed, aga paraku on osad võrdsemad. See on lubamatu. Jätan praeguseks suusahüpetega hüvasti. Asi ei ole ainult ühes juhtumis."

Lisaks Faluni MM-i pronksile oli Ziobro karjääri tipphetk ka 2013. aasta Engelberi MK-etapi esikoht. Sel aastal pole mees suurt läbimurret teinud.

Poola suusaliidu president Apoloniusz Tajner ütles portaalile skijumping.pl: "Jan on väga suur talent. Ta on võitnud ühe MK-etapi ning selle juhtumiseks pead sa olema tipptasemel. Olen juba Janile kirjalikult vastanud. Oleks kahju teda kaotada."