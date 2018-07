Politsei selgitas välja Skofterudi skuutriõnnetuse põhjuse

Norra ajalehe Dagbladeti andmetel on kohalik politsei selgitanud välja, mis täpsemalt põhjustas skuutriõnnetuse, kus hukkus endine tippsuusataja Vibeke Skofterud.

"Öö vastu pühapäeva oli üle pika aja esimene öö, kui väljas oli väga pime," sõnas uurija Torbjörn Trommestad väljaandele Dagbladet. "Paadi või mõne muu veesõiduki juhtimine sellistes tingimustes on väga keeruline. Sellel korral lõppes asi halvasti."

"Ta sõitis saarele otsa, see kõlab imelikult, et pimedas ei suudeta masinat kontrollida, aga see on väga raske. Isegi siis, kui piirkond on tuttav."

Skofterudi tüdruksõber Marit Stenshorne teatas pühapäeva öösel kell 1 tema kadumisest. Pühapäeva hommikul kell 11.30 leiti Skofterudi surnukeha St. Helena saarelt. Tema kõrval oli Yamaha skuuter, millel olid kivide otsa sõitmisest kriimustused.

2010. aasta Vancouveri taliolümpiamängudel tuli Skofterud teatesõidus olümpiavõitjaks. Aastatel 2005 ja 2011 tuli ta koos Norra koondisega teatesõidus maailmameistriks.