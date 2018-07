Politsei: Norra ekssuusataja tarvitas traagilise skuutriõnnetuse õhtul alkoholi

Norra politsei avaldas täna, et pühapäeva hommikul pärast skuutriõnnetust surnuna leitud endine tippsuusataja Vibeke Skofterud oli laupäeva õhtul alkoholi tarvitanud.

Politsei ei täpsustanud, kas alkoholi on leitud ka 38-aastase Skofterudi verest. "Ta oli õhtu jooksul joonud, aga see ei tähenda, et tal koju sõites promille oleks olnud. Mõned võivad juua klaasi veini kell 19 ning olla südaööks kained," ütles politseiuurija Torbjörn Trommestad ajalehele VG.

Norras on lubatud väiksemat mootorsõidukit juhtida 0,8-promillise joobega, autot juhtides võib trahvi saada 0,2 promilliga.

2010. aasta Vancouveri olümpiamängudel teatesõidus kulla võitnud Skofterudi surnukeha leiti pühapäeva hommikul kell 11.30 St Helena saare kiviselt madalikult. Tema kõrval oli Yamaha skuuter, millel olid kivide otsa sõitmisest kriimustused.

Politsei teooria kohaselt tuli ta Arendali kesklinnast kontserdilt ning suundus saarel asuvasse suvemajja, kus ta oma tüdruksõbra Marit Stenshornega puhkust veetis. Tüdruksõber teatas Skofterudi kadumisest pühapäeva varahommikul kell 1.