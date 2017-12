OTSEBLOGI | ROK-i täitevkomitee istungil viibijatelt konfiskeeriti telefonid, maailm on venelasi puudutava tähtsa otsuse ootuses

ROK-i president Thomas Bach annab ajakirjanikele pressikonverentsi kell 20.30, mida on võimalik ka Youtube'is otse vaadata. Kell 14 astub kaamerate ette pressibriifinguks ROK-i pressiesindaja Mark Adams.

Delfi hoiab päeva sündmustel silma peal otseblogi vahendusel.

Ajaleht Sovetski Sport kirjutas eelmisel nädalal, et ROK on põhimõttelise otsuse venelaste osas juba teinud. väidetavalt tuleb neil Pyeongchangis võistelda neutraalse olümpialipu all. Nende auks ei mängita Lõuna-Koreas Venemaa hümni ega heisata Venemaa lippu, samuti olevat neil keelatud kanda oma riigi nimetusega võistlusriideid. Lahtine olevat veel Venemaa jäähokikoondise ja iluuisutamise võistkonna saatus.

Samuti ei pruugi ROK-i tänane otsus veel lõplik olla, sest venelastel on õigus pöörduda ka rahvusvahelise spordikohtu (CAS) poole.

Novembris määras ROK kümnetele Venemaa sportlastele dopingureeglite rikkumise eest eluaegse olümpiakeelu. Ühtlasi on Venemaa dopingukaristuste tõttu ilma jäänud üheteistkümnest Sotši taliolümpial võidetud medalist.

Pressibriifing kell 14:



Pressikonverents kell 20.30:

Mis saab Venemaa olümpiakoondisest?

Kohal viibivad ajakirjanikud pahandavad Mixed Zone'i pärast, kust kedagi mööda ei jaluta. Sisse-välja käiakse teistest ustest. https://twitter.com/Grit_Hartmann/status/938031489333235714

Õhtuse otsuse lekitamise kartuses on kõigilt asjaosalistelt telefonid konfiskeeritud. https://twitter.com/insidethegames/status/938031372631003137

Väljaanne Inside The Games küsis ka 2006. aasta Torino proovide kohta, mille kordustestimine seisvat Kristina Šmigun-Vähi taga. Doktor Budgetti kommentaar oli lühike: "Seda ma ei saa kahjuks kommenteerida, sest juriidiline vaidlus on endiselt käimas."

Samal ajal väljus Venemaa delegatsioon hotellist, et minna ROK-i täitevkomitee ette esitama oma kaitsekõnet. https://twitter.com/insidethegames/status/938018611964317697

Doktor Budget 2008, 2010 ja 2012 olümpia kordustestimisest: "Kuna meil on selleks piiratud võimalused, on tegemist sihiliku testimisega. Suhtleme rahvusvaheliste alaliitudega ja sõelume välja ajaloolised riskigrupid. Pekingi olümpia puhul oleme seni tuvastanud 65 dopingureeglite rikkumist, 49 Londonist. Vancouveri olümpial osutusid vastuoluliseks kolm dopinguproovi, kõik ühelt ja samalt sportlaselt."

Doktor Budget rääkis alustuseks mängude eel tehtavatest dopinguproovidest, mida juhib vastav töörühm. Pre Games Testing Taskforce oli kasutusel juba Rio olümpia eel. Selle ülesanne pole otseselt dopinguproove võtta ja testida, vaid protsessi koordineerida, suhelda rahvuslike alaliitudega, antidopinguorganisatsioonidega, anda nõu ja välja uurida, keda ja kui palju peaks testima. Teadliku testitööga on 2018. aasta olümpiat silmas pidades tegeletud juba 1. aprillist, võetud on juba üle 7000 dopinguproovi 26 riigi sportlastelt (50 protsenti rohkem kui samal ajal enne Rio mänge).

Doktor Budgett räägib meile muu hulgas 2008., 2010. ja 2012. aasta dopinguproovide kordustestimisest.

Pilt on ees, üritus on alanud. Näis, mida ROK-i inimestel meile ajal, mil täitevkomitee veel koos istub, rääkida on.

https://twitter.com/iocmedia/status/938016341012779011

Oleme kell 14 algava pressibriifingu ootuses. Sõna peaks võtma ka ROK-i meditsiini- ja teadusedirektor Richard Budgett.

Sõna võttis teivashüppelegend Sergei Bubka. Foto: AFP/Scanpix

https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=206710

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov pidi eile Moskvas aru andma spekulatsioonide teemal, mis käsitlevad Putini õigust spotlastel olümpial osalemist keelata, kui ROK täna nende jaoks negatiivse otsuse teeb. "Ei, see pole arutlusel," vahendas TASS Peskovi sõnu. Ta lisas, et Venemaal on "endiselt raske leppida paljude otsustega, mida WADA meie sportlaste kohta on teinud. (Foto: AP/Scanpix)

"Nad andsid spordile kogu oma elu, kuid ei saanud nautida välja teenitud edu," ütles Tšehhi laskesuusataja Gabriela Koukalova esmaspäeval oma Facebooki kontol, pidades silmas talle tagantjärele omistatud 2014. aasta teatesõidu olümpiapronksi. Nimelt ütles ta, et tal on kahju oma tiimikaaslastest Eva Puskaricikovat ja Jitka Landovat, kes tänaseks tervise tõttu karjääriga lõpparve on teinud teinud. Koukalova lisas, et tal pole kahtlustki, et venelased süsteemse dopingutarvitamisega tegelesid. https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/posts/1963695413869248&width=500

Lausanne'is on täna vähemalt ilus ilm. Otsusetegijate meeleolu sõltub sellest kindlasti kõvasti. https://twitter.com/AroundTheRings/status/937961236238610432

