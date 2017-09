Olümpiavõitja võitlus anoreksiaga: tulin võistluselt koju ja panin uisud WC-potti. Rohkem pole ma neid näinud

Augusti viimastel päevadel teatas Sotši olümpiamängude komeet, verinoorelt (15-aastaselt) iluuisutamise võistkonnavõistluses olümpiavõitjaks tulnud Julija Lipnitskaja, et lõpetab karjääri.

Võitlus anoreksiaga viis viimasegi tahtmise iluuisutamisega jätkata. Ta on kõigest 19-aastane.

Nüüd on selgemaks saanud kurva loo detailid.

Eelmise aasta novembrist kuni tänavu jaanuarini oli Lipnitskaja Iisraelis sealsete arstide hoole all. Ta veetis kolm kuud haiglaravil. "Anoreksia on 21. sajandi haigus. See ilmneb üsna sageli," räägib Lipnitskaja Venemaa uisuliidu kodulehel avaldatud intervjuus. "Kahjuks ei saada sellest haigusest alati võitu," tunnistab Lipnitskaja, kes on viimase 80 aasta kõige noorem iluuisutamise olümpiavõitja. Teda pidi ees ootama särav karjäär.

Järgmisel kuul pärast Sotši olümpiat võitis Lipnitskaja MM-ilt hõbeda ja samal 2014. aastal lisandus ka pronksi karva medal EM-ilt. Aga siis kõik algas. Kahel järgmisel aastal oli ta Venemaa meistrivõistlustel alles üheksas ja seitsmes ning 2016. aasta novembris Rostelecom Cup jõuproovil päris viimane. Võitlus anoreksiaga oli jätnud oma jälje. "Tulin võistluselt koju ja panin uisud WC-potti. Rohkem pole ma neid näinud," kirjeldab Lipnitskaja sportlastee lõppu. Õige pea pärast seda algas ravikuur Iisraelis.

Erinevad jäärevüü trupid on teinud talle ettepanekuid taas rahva ette astuda, kuid Lipnitskaja on kõik pakkumised tagasi lükanud. Praegu mahub tema plaanidesse vaid ülikoolis õppimine.