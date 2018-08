Olümpiavõitja leidis oma medali tänu metallidetektorile üles

Landsteiner kaotas medali juuli keskel, kui puhkas perega Los Angeleses Huntingtoni rannas. Nüüd leidsid vabatahtlikud selle olümpiakulla samast rannast metallidetektori abil üles.

Landsteiner lubas leidjale Leon Jonesile tänutäheks kinkida USA curlingumeeskonna pildi koos autrogrammidega.

"Kõige lahedam on selle asja juures see, et ta oli nii aus ja väärikas, et otsustas mind medali leidmise järel üles otsida ja autasu mulle tagastada. Olen talle ülimalt tänulik," kommenteeris Landsteiner, kes võitis Pyeongchangis kulla meeskonnavõistluses.