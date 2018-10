Norra kahevõistlejad jäid 3200 meetri kõrgusel mitmeks tunniks suusalifti kinni

2014. aasta Sotši olümpial kaks kulda ja viimastelt Pyeongchangi talimängudelt hõbeda võitnud Jörgen Graabak rääkis Twitteri vahendusel, et ta kartis tõsiselt alajahtumist, sest polnud end kuigi soojalt riidesse pannud.

"Pool tiimi on juba teist tundi 3200 meetri kõrgusel liftis kinni. Siin on udu ning tugev ja külm tuul. Õige pea muutub see juba eluohtlikuks. Mitte just kuigi hea algus kõrgmäestikulaagrile. Õnneks on abi juba teel," raporteeris Graabak veel liftis olles.

Hiljem rääkis Graabak Norra TV2-le, et mõned suusatajad olid juba teadvust kaotamas. "Meid saadeti sauna ja kuuma duši alla. Pidime jooma mitu tassi kuuma kakaod. Olukord oli ohtlik ning osadel meist polnud enam telefonilevi. Lisaks sellele oli ka tihe udu, me vaevu nägime teineteist," ütles ta.

Lisaks Graabakile olid suusaliftis kinni Jan Schmid, Espen Andersen ja Jens Oftebro.