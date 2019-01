Nelja hüppemäe turneel tehti taas ajalugu

Kobayashi võitis esmalt Oberstdorfis, seejärel oli ta parim Garmisch-Partenkirchenis ning Innsbruckis. Lõpuks võitis ta ka Bischofshofenis. Seejuures ei tulenud viimane võit üldse nii ladusalt. Avavooru järel oli jaapanlane neljandal kohal.

Teises voorus oli Kobayashi aga ülivõimas ning teenis etapivõidu 282,1 punktiga poolaka Dawid Kubacki (268,3 punkti) ja austerlase Stafan Krafti (267,5 punkti) ees.

Turnee kokkuvõttes võitis Kobayashi 1098,0 punktiga. Teiseks tuli sakslane Markus Eisenbichler 1035,9 silmaga ja kolmandaks sakslane Stephan Leyhe 1014,1-ga.

Kobayashist sai sellega läbi ajaloo alles kolmas suusahüppaja, kes suutnud nelja hüppemäe turneel võita kõik neli osavõistlust. Sarja 67 aasta pikkuse ajaloo jooksul on sellega varasemalt hakkama saanud ainult sakslane Sven Hannawald 2002. aastal ja poolakas Kamil Stoch 2018. aastal. Seega võitis teist aastat järjest mees, kes oli parim kõikidel osavõistlustel.

RYOYU #KOBAYASHI, WINNER OF THE 67TH FOUR HILLS TOURNAMENT 🏆🇯🇵 #GRANDSLAM #4hills #bischofshofen pic.twitter.com/lBzns7Zv5E