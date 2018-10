Meeste mäesuusatamise MK-etapp tühistati ekstreemsete ilmastikuolude tõttu

Öösel maha sadanud lumi, mida on raja alguses 50 sentimeetri paksune kiht ja finišis 40 sentimeetrit, ei lase meestel maailmakarikasarja alustada. Kuigi alates kella kahest hommikul on rada proovitud lumest puhastada, jätkab tugev tuul lume võistlustrassile tagasi toomist. Kuna ilmateade ei luba lumesaju ega tuuletugevuse vähenemist, siis otsustati võistlus edasi lükata, et tagada võistlejate nende ohutus, vahendab ERR Sport.

Ka möödunud aastal tühistati meeste suurslaalomi võistlus ning seetõttu tehti võistluste reglemendis vastav muudatus, mis laseb etapi ära jäämisel seda siiski korraldada mõnel teisel rajal. See tehakse teatavaks järgmise nädala algul.