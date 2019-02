Mäesuusatäht Lindsey Vonn lõpetab sportlaskarjääri: minu keha on katki!

2010. aastal Vancouveris kiirlaskumise olümpiavõitjaks kroonitud Vonn jahtis MK-sarjas etapivõitude rekordit, kuid vigastused sundisid ta karjääri lõpetama.

"Pärast paljusid unetuid öid jõudsin otsuseni, et ma ei suuda enam jätkata," teatas Vonn. "Ma võistlen veel järgmisel nädalal Ares toimuvatel maailmameistrivõistlustel kiirlaskumises ja suurslaalomis, kuid need on ka minu viimased võistlused."

"Kaks viimast nädalat on olnud minu elu kõige emotsionaalsemad. Minu keha on mulle öelnud, et ma ei suuda jätkata, kuid minu süda ja aju keelduvad seda uskumast. Paraku on aga reaalsus see, et minu keha on nii katki, et seda ei saa enam parandada. Keha karjub, et ma lõpetaks," jätkas Vonn.

Vonn, kes võitis ka kaks MM-tiitlit ning Vancouveris suurslaalomi ja Pyeongchangis kiirlaskumise olümpiapronksi, lõpetab karjääri hetkel, mil teda lahutab mäesuusatamise rekordimehest Ingemar Stenmarkist vaid neli MK-etapi võitu. Rootsi legend võitis maailma karikasarjas 86 etappi, Vonni arvel on võite 82.