Mäesuusakuninganna Lindsey Vonn teatas fännidele kurva uudise

33-aastane Vonn oli varasemalt öelnud, et ei soovi enne pensionile minna, kui murrab Ingemar Stenmarki rekordi - rootslane suutis oma karjääri jooksul võita 86 MK-etappi. Vonnil on neid praegu kirjas 82, kuid algava hooaja järel paneb ta suusad varna isegi siis, kui Stenmarki rekord püsima jääb.

"Kui rekordini jõuan, oleks see unistuse täitumine," sõnas ta NBC-le. "Kui ei, siis leian, et mul on niiehknaa olnud väga edukas karjäär."

Pyeongchangi olümpial kiirlaskumises pronksile tulnud Vonni sõnul peituvad lõpetamise põhjused tema füüsises. "Füüsiliselt olen jõudnud punktini, kus edasi sportimisel ei ole enam mõtet. Tahaksin vanemana ka aktiivne püsida, nii et ma ei saa enam ainult mõelda sellele, mis kohe praegu tuleb."

Pika ja eduka karjääri jooksul on Vonni kimbutanud mitmed rasked vigastused, kuid alati on ta suutnud neist tagasi tulla.