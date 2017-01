USA mäesuusataja Lindsey Vonn tunnistas telesaates "60 minutit", et kannatab endiselt depressiooni all ning võtab regulaarselt antidepressante.

"Vahel on väga raske. Ma ei taha voodistki välja tulla. Kõik arvavad, et edukas sportlane olla on tore ning kõik teavad, kes sa oled, sul on kõik need medalid ja ajakirjad, aga sa tuled päeva lõpuks koju ja tunned end ikka üksikuna," ütles Vonn.

Vonn rääkis esimest korda oma depressioonist 2010. aastal ajakirjale People. Toona oli tal seljataga raske lahutus. Praegusel perioodil mõjub naisele vaimselt raskelt vigastusest paranemine.

Vonn on laiema avalikkuse ees populaarsust kogunud eelkõige paljastavate piltidega Sports Illustratedi külgedel ja oma sotsiaalmeedia kontodel, kuid loodab, et inimesed panevad ka tema häid tulemusi tähele.

"Loodan, et inimesed teavad mind ikka mäesuusatajana. Vahel tunnen, et see hakkab hägustuma ning mind tuntakse rohkem spordiväliste tegevuste poolest," ütles ta.

Muu hulgas avaldas Vonn, et plaanib karjääri jätkata kuni 2019. aasta kevadeni ning osaleda kindlasti 2018. aasta taliolümpial. Elu viimasel hooajal 2018/2019 tahaks ta võistelda meeste vastu.

"Ma edestan pooli mehi, kellega ma koos treenin. Nad ei taha lihtsalt, et neid häbistataks," sõnas neljakordne MK-sarja üldvõitja. "Võin kinnitada, et ma võin neist kõigist jagu saada, aga ma tahan vähemalt võimalust, et näha, mida suudan kõige paremate vastu."