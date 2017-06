Lõuna-Korea soovib olümpiamänge koos Põhja-Koreaga korraldada

Järgmise aasta taliolümpiamängude korraldaja Lõuna-Korea on pakkunud välja, et nende naaberriik Põhja-Korea võiks pidada mõned suusaalad enda territooriumil.

Lõuna-Korea spordiminister Do Jong-hwani meelest võiks selline asjade käik leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Peale selle pakkus minister välja ka, et riigid võiksid koos moodustada jäähoki naiskonna, kes võiks mängudel osaleda, kirjutab The Guardian.

Do meelest oleks Põhja-Koreas asuv Masikryongi suusakuurort täpselt õige koht, kus võiksid järgmisel aastal suusaalad toimuda. Tema idee on aga arenenud nii kaugele, et isegi plaane on arutatud ka Põhja-Korea ROKi delegaadi Jang Woongiga.

Ei ole veel kindel, kuidas teiste riikide pead sellisesse hulljulgesse plaani suhtuvad aga Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles hiljuti, et kaks riiki võiksid üheskoos ka 2030. aasta jalgpalli MMi enda korraldada võtta.