Lindsey Vonn temast ilmunud alastipiltidest: tundsin, et mind on kuritarvitatud

USA mäesuusastaar Lindsey Vonn rääkis ajakirja Sports Illustratedi viimatises numbris oma kunagisest suhtes golfiässa Tiger Woodsiga ning meenutas, milliseid valusaid lööke see talle tõi.

2017. aasta augustis paisati internetiavarustesse Vonni, Woodsi ja veel mitme kuulsuse alastipilte. Vonn ja Woods võtsid koheselt kasutusele võimuorganite abi ja 24 tundi hiljem olid illegaalselt üles riputatud fotod alla võetud. Siiski tunnistas Vonn nüüd, et toonane kogemus oli tema jaoks traumeeriv.

“Pidin koheselt kasvatama endale paksema naha,“ sõnas ta Woodsiga koos veedetud aja kohta. “Kui need pildid internetti üles riputati, siis tundsin, et mind oleks justkui kuritarvitatud. Usun, et maailmas ei saa ükski asi olla veel piinlikum. Miks keegi üldse midagi sellist teeb?“

Viimastel aastatel mitmete vigastustega hädas olnud 33-aastane Vonn loodab PyeongChangi olümpial panna oma karjäärile kuldse punkti.

Kui on Vonn on võitnud MK-sarjas 78 etappi ja neljal hooajal on ta tulnud MK-sarja üldvõitjaks, siis olümpiamängudelt on tal ainult üks kuldmedal ja üks pronksmedal. Mõlemad autasud pärinevad 2010. aasta Vancouveri mängudelt.