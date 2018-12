Lindsey Vonn sai erakordse austusavalduse osaliseks

Kiirlaskumise MK-etapi punkte hakatakse tulevikus Lake Louise´is jagama Lake Lindsey Way nimelisel rajal.

Kanada nimekas mäesuusameka tegi Vonnile erakordse austusavalduse, kuna ameeriklanna on oma särava karjääri jooksul teeninud Lake Louise´is kõige rohkem võite. Vonn on MK-sarjas startinud Lake Louise´is 44 korda, esikohti on kogunenud 18.

Absoluutsest MK-sarja võitude rekordist on Vonnil puudu õige vähe. Ameeriklannal on võite 82, rekordit hoiab 86 võiduga Rootsi endiste aegade täht Ingemar Stenmark.

Vonn peaks võistlusrajale tagasi tulema jaanuaris. Novembri keskel vigastas ta treeningul põlve.

Varasemalt on vaid korra mäesuusatajate auks nimetatud ümber MK-sarja rada. Seda Prantsusmaal Val d’Isere´is, kus eksisteerib Oreiller Killy nimeline laskumine.