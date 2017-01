Neljakordne mäesuusatamise MK-sarja üldvõitja Lindsey Vonn on vigastusest paranenud ja naaseb võistlusradadele sel laupäeval Austrias Altenmarkt-Zauchensee`s.

32-aastane ameeriklanna murdis mullu novembris kodumaal Coppe Mountainis treenides parema käeluu ja pidi minema operatsioonile.

"Seda on raske sõnadesse panna, kui erutatud ma olen, et saan sel nädalal mäenõlvadele naasta," sõnas olümpiavõitja Eurospordile. "Need on olnud karmid kolm kuud üle 300 tunni taastusraviga, kuid kuna ma saan nüüd taas kiiresti sõita ja võistelda, oli see raske töö seda väärt."