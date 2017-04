Lillehammer pürgib pärast 23 aastat taas olümpialinnaks

Neli Norra linna - Lillehammer, Voss, Stavanger ja Bergen - peavad plaani esitada 2030. aasta taliolümpiaks ühine kandideerimisavaldus.

Kolmapäeval sai avalikuks, et 1994. aastal olümpiat korraldanud Lillehammer mõtleb uuesti mängude võõrustamisele, kuid ajakirjandusse polnud tol hetkel veel jõudnud, et sama mõtet hauvad ka Vossi linnajuhid.

"Me ei teadnud Lillehammeri plaanidest midagi, aga on ainult positiivne, et nad samuti kandideerida tahavad. Näeme võimalust nendega koostööd teha. Näiteks võiksid Lillehammeris toimuda suusahüpped," ütles Vossi pressiesindaja Björn Christiansen neljapäeval NRK-le.

Bergenis nähakse head partnerit seal asuva tipptasemel jäähalli poolest.

Norra linnadest esitas 2022. aasta olümpiaks kandideerimisavalduse Oslo, kuid Rahvusvaheline Olümpiakomitee valis korraldajalinnaks Pekingi.

2030. aasta olümpia peale on mõeldud ka Sloveenias Ljubljanas, Kanadas Calgarys ning ühiselt mänge korraldada tahtvas Poolas ja Tšehhis.