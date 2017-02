Suusatamise MM-i esimene pool on seljataga ja paslik oleks teha vahekokkuvõte, mis õigupoolest toimub.

Mõistetav, miks Norra hoiab pöialt ja teeb kõik selleks, et Venemaa ei saaks Pyeongchangi olümpial osaleda. Rahvusvahelise suusaliidu otsusega ei pääsenud Lahtisse kuus dopingukahtlast venelast, kes on kamba peale võitnud 17 tiitlivõistluste medalit. Ometi on Lahtist tänaseks saadud kaks kulda ja kaks hõbedat, kusjuures kolmel juhul edestati just nimelt norralasi.