Kristjan Ilvese rivaal lõpetas 29-aastaselt ootamatult karjääri

Kristjan Ilvese konkurent, kahevõistleja Tomaž Druml otsustas 29-aastaselt karjäärile joone alla tõmmata.

Druml teatas ootamatust otsusest vahetult enne olümpiahooaja algust oma kodulehel, tuues põhjuseks tõsised terviseprobleemid.

"Diagnoosiks on südameprobleem, mis ei luba mul enam suusatades maksimaalselt pingutada. Ilma riskantse operatsioonita ei ole mul võimalik sellest lähiajal lahti saada. Kuigi see võib mõne aasta jooksul taastuda, siis on tippsport minu jaoks välistatud. Seetõttu annangi teada, et lõpetan oma sportlaskarjääri."

29-aastane Druml osales oma karjääri jooksul 85 MK-etapil, kuid edu saavutas ta peamiselt kontinentaalkarikasarjas, mille ta 2010. ja 2014. aastal võitis. Lisaks on tal kaks kuldmedalit ka juunioride MMilt.

Selle aasta jaanuaris sai Druml otse Kristjan Ilvese ees Otepää kontinentaalkarikasarja etapil teise koha, edestades teda lõpuspurdis vaid kümnendikuga.

Sloveeniast pärit Druml vahetas selle aasta algul kodakondsust ning esindas eelmisel hooajal Austriat.