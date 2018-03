Kanada teenis naiste üksiksõidus 45 aasta järel kulla, venelannast olümpiavõitja jäi medalita

Pyeongchangi olümpiamängudel pronksmedali võitnud Osmond hoidis lühikava järel neljandat positsiooni, kuid parim esitus vabakavas tõi talle kogusumma 223,23 punkti ja kindla esikoha.

Viimati oli kanadalanna võitnud naiste üksiksõidus MM-tiitli 1973. aastal, kui kuldmedalini jõudis Karen Magnussen.

“See kõik tundub minu jaoks uskumatu. Ma ei osanud MM-tiitlist unistatagi. Minu eesmärk oli hästi uisutada ja jõuda poodiumile,“ sõnas ta võistlusjärgses intervjuus.

Kaks kahvatumat medalit läksid Jaapanisse – hõbemedali teenis 210,90 silmaga Wakaba Higuchi ja pronksmedali võitis 210,08-ga Satoko Miyahara.

Lühikava järel juhtinud itaallanna Carolina Kostner langes 208,88 punktiga lõpuks neljandaks. Pyeongchangis olümpiavõitjaks kroonitud 15-aastane venelanna Alina Zagitova leppis 207,72 silma ja viienda kohaga.

Canada's @kaetlyn_23 captured her first world title Friday in Milan, Italy, with Japan's @wakawakaskate and Satoko Miyahara winning silver and bronze, respectively. pic.twitter.com/2GrLk2e0CQ