Järjekordse MK-etapi võitnud Lindsey Vonni jaoks on läbi aegade rekord käeulatuses

Lindsey Vonn (paremal) ja Sofia Goggia oma edu tähistamas.

PyeongChangi olümpiamängudel naiste kiirlaskumises suurimaks kullasoosikuks olev ameeriklanna Lindsey Vonn võitis järjekordse MK-etapi, kui ta oli parim pühapäevasel Garmisch-Partenkircheni kiirlaskumise etapil.

Ajaga 1.37,92 võidutsenud Vonn edestas 0,11 sekundiga itaallannat Sofia Goggiat ning 0,12 sekundiga Liechtensteini suusatajat Tina Weiratherit.

Teist päeva järjest kiirlaskumises võidutsenud 33-aastane Vonn on nüüd karjääri jooksul võitnud 81 MK-etappi. Naiste seas on tegemist läbi aegade rekordiga. Meestest on rohkemat suutnud ainult legendaarne rootslane Ingemar Stenmark.

1970-ndatel ja 1980-ndatel tehnikaaladel imetulemusi näidanud Stenmark võitis aastate jooksul 86 MK-etappi.