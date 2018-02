Itaallaste ebajumal Alberto Tomba – ainus mäesuusataja, kes on suutnud superstaari rolli välja kanda

Igal spordialal sünnib aeg-ajalt tähti, kes saavad superstaariks. Mäesuusatamises on superstaari staatuses kahtlemata itaallane Alberto Tomba.

9. veebruaril süttis Pyeongchangi olümpiastaadionil 23. talimängude tuli. Nagu tavaks, jäi olümpiatule süütaja kuni viimase minutini saladuseks. Lõuna-Korea puhul spekuleeriti, et see suur au võiks langeda iluuisutamise olümpiavõitjale Yuna Kimile, nii ka läks. Samas jääb korraldajatele alati võimalus avalikkust üllatada – nii juhtus 2006. aastal, kui Torinos toimusid talimängud, mis kujunesid eestlastele väga edukateks. Spordimaailm näis olevat enam-vähem ühel meelel, et olümpiatule süütaja rolli pälvib itaallaste ebajumal Alberto Tomba. Tõsi küll, toonase Eesti Raadio olümpiakommentaatorid Tiit Karuks ja Hanno Tomberg jäid eriarvamusele. Karuks teenis väikese sõbraliku võidu, kui õhtu peategelaseks tõusis Tomba asemel hoopis Stefania Belmondo. Olümpiastaadionil sai „La Bomba” tõrvikut siiski kanda.

Alberto Tomba oli suurte saavutuste ja pika karjääriga mäesuusataja ning täpselt samas kontekstis võis rääkida ka Stefania Belmondost ja murdmaasuusatamisest. Aga nende sportlaste isiklikku mõju oma spordiala sees – veel enam, kogu tippspordis –, tuleb siiski pidada erinevaks. Tomba pani mäesuusatamisest huvituma suure hulga inimesi, kelle seos selle alaga oli muidu sama suur, kui on Alpid võrreldes Munamäega.

Kes on suur sportlane?

Eestlasest spordisõbra teadvusse jõuab mäesuusatamine tavaliselt kord nelja aasta tagant, just siis, kui taliolümpiamängudel kulda ja karda jagatakse ning tegelikult on mäesuusatamise kui spordiala seis samasugune paljudes teisteski riikides. Jõuliselt murravad ala parimad pojad pilti siis, kui kerkib mõni eriline täht, kelle atraktiivsus ületab spordialaspetsiifilise publiku piire. Niisuguseid sportlasi vajab loomulikult iga ala. Heites pilgu tänastele mäesuusatamise tippudele, tundub seda rolli vähemalt praegu täitvat ameeriklanna Lindsey Vonn.

Superstaariks olemise mudeli töötas aga mäesuusatamises välja Alberto Tomba. Tomba on tänase päevani ainus mäesuusataja, kes on suutnud superstaari rolli selle täielikkuses ka välja kanda. Seejuures tundub mõnikord, et Tomba imago on tema sportlikke saavutusi liigselt varjutanud. Praeguseks 51-aastase itaallase näol on tegemist üldse esimese sportlasega, kes on konkurentsitihedas mäesuusatamises suutnud kahel järjestikkusel olümpial võita sama aladistsipliini – Tomba tuli suurslaalomis kullale nii 1988. aastal Calgarys kui ka 1992. aastal Albertville’is.

