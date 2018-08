Hollandi kiiruisutamise edu taga on kilpnäärme hormoonid?

Ühtlasi tuleb välja, et Hollandi antidopingu agentuur on juba mitmeid aastaid üritanud kilpnäärme hormooni suruda WADA keelatud ainete nimekirja. Hormooni kasutamist on tunnistanud nii skandaalne USA jalgrattur Floyd Landis kui Suurbritannia jooksukuulsus Mo Farah, kirjutab Volkskrant.

Ka Hollandi kiiruisutajate leeris on inimesi, kes juhtunut tunnistavad. Treener Jillert Anema ütleb otse - hormooni kasutati ka Pyeongchangi talimängudel.

Siinkohal tuleb veelkord rõhutada, et hormoon ei ole keelatud ainete nimekirjas ja selle tarvitamisel ei eksita ühegi dopingureegli vastu. Küll aga on küsimus, miks hormooni tarvitatakse, kui tervise seisukohalt selleks ettekirjutus ja vajadus puudub? Ainus loogiline vastus on, et sportliku eelise saamiseks.