Hiinlased treenivad koduseks taliolümpiaks välja võitluskunstide taustaga Shaolini munkasid

Hiina spordijuhid on 2022. aasta Pekingi taliolümpia eel medalisaagi kasvatamiseks kasutusele võtnud omapärased meetodid, hakates talialade sportlaseks treenima võitluskunste harrastavaid Shaolini munkasid.

Uudisteagentuur Xinhua raporteerib, et spordijuhid on Songshani Shaolini templist värvanud olümpiaprojekti 125 teismelist õpilast, kes kõik on tugeva võitluskunstide harrastamise taustaga.

Viimane, 23-liikmeline grupp õpilasi lahkus templist Pekingisse esmaspäeval, hakates treenima freestyle-suustamist ja teisi taliolümpia alasid. Munkade seltskonnast sõelutakse välja andekamad, kes saadetakse oskusi lihvima Uus-Meremaa suusakeskusesse.

Potentsiaalseid taliolümplasi on värvatud ka teistest võitluskunstide trennidest väljaspool templeid. Ainuüksi Henani piirkonnast, kus asub ka Songshani tempel, on programmi kaasatud üle 600 noore. Lisameetmetena kaalutakse taliolümpiaalade treeningule meelitada talendikaid rulatajaid ja võimlejaid.

Viimastel taliolümpiamängudel Lõuna-Koreas Pyeongchangis võitis 1,4 miljardi elanikuga Hiina üheksa medalit, millest vaid üks oli kuld.