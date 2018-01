FOTOD | Treener Andrus Ilves poja supertulemusest: tunded on vägevad!

Kahevõistleja Kristjan Ilvs tegi Seefeldi MK-etapil karjääri parima esituse, kui saavutas kuuenda koha.

Ilvese treenerist isa Andrus Ilves tunnistas jõuproovi järel Delfile, et emotsioon on vägev: “Loomulikult oleme rahul. Tunded on vägevad!“

Kui Kristjan Ilvesel on viimasel ajal olnud probleeme hüpetega, siis Seefeldis sai ta asjad klappima. “Kohe treeningul asjad juba sujusid. Hüpe on läinud paremaks. Viimasel ajal probleemseks olnud proovivoor tuli sel korral välja,“ sõnas Andrus Ilves. “Seekord langesid kogu võistluse käigus kõik komponendid hästi kokku. Suuskade määrimine õnnestus samuti hästi.“

Seefeldis võisteldakse MK-sarja tasemel ka laupäeval ja pühapäeval. Laupäeval on kavas võistlus, kus tehakse üks hüpe ja sõidetakse 10 km. Pühapäeval on kavas aga kaks hüpet ja 15 km suusasõitu.

“Midagi hoidma ei hakka ning mõlemal päeval plaanime stardis olla. Pühapäeval pääsevad starti ainult 30 paremat. Kristjan pole varem sellisel võistlusel starti pääsenud. Loodetavasti sel korral õnnestub,“ lisas Andrus Ilves poja kohta, kes kerkis nüüd MK-sarja üldarvestuses 28. kohale.

“Olümpiat silmas pidades tuleb hea sprotlik pingutus ainult kasuks. Tervis on tal korras. Praegu tuleb nüüd takka anda!“ tõdes Andrus Ilves.