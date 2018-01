FOTOD | Elu parima võistluse teinud Ilves: suutsin raskel hetkel enesekindlust säilitada

Kahevõistleja Kristjan Ilves tegi Seefeldi MK-etapil karjääri parima esituse – esmakordselt esikümnesse jõudnud eestlane saavutas kuuenda koha.

Ilves näitas head esitust juba hüppemäel, kui sai kirja päeva viienda tulemuse. Suusarjal tuli sel korral läbida 5 km ning Ilves pidas distantsil hästi vastu. “Hüppemäel on läinud asjad paremaks. Olen enesekindluse tagasi saanud,“ tõdes Ilves hüpete kohta. “Suusadistans oli võrreldes tavapärasemaga küll poole lühem, kuid nii lühikesel maal on kogu aeg korralik andmine. Samas tunde poolest ei olnud mul suusarajal just parim päev. Kindlasti saab seda osa paremini teha.“

Siiski tunnistas Ilves, et kuues koht võttis veidike pingeid ikkagi maha. “Sel hooajal on olnud palju jama ja ebaõnne. Tõesti oli emotsionaalselt hea võistlus, mis andis edasiseks palju enesekindlust,“ tõdes ta.

Ilvese sõnul ei oskagi ta öelda, kuidas hüpped on järsku paremaks läinud, kuna hüppetrenni ei ole vahepeal teha saanudki. “Siin oli meeletu lumi ning mäed olid kinni. Seega olid võistluse eel ainult ametlikud treeningud,“ tõdes ta. “Eks tuleb asjad enda peas läbi mõelda ja keskenduda tehnikale.“

Seefeldi võistluse hüppe eel pidi Ilves pikalt ootama sobivat tuult ning sekund hiljem oleks ta pidanud juba poomilt maha tulema ja uuesti valmistuma hakkama. “Sellised olukorrad ongi enesekindluse küsimus. Kui ei ole endas kindel, siis hakkad mõtlema igasuguseid asju. Kui oled aga endas kindel, siis teed soorituse ära. Kui oma keha hüppel hästi ei tunneta, siis võid hoobilt olla tulemuste osas 20 kohta kaugemal.“

Seefeldis on kavas nö minituur ja laupäeval jätkatakse sama koha pealt, kus reedel lõpetati ehk reedese võistluse tulemused arvestatakse punktideks ning neile lisatakse hüpete eest saadavad punktid ja nii saadakse järjestus, millega mindakse 10 km suusadistantsile.

Pühapäeval minituur jätkub ning siis saavad starti kahe päeva 30 paremat. Pühapäeval saavad kõik teha kaks hüpet ja ees ootab seejärel 15 km suusasõitu.