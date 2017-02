Norra suusaliidu värske reklaamplakat, mille nad koostöös oma suusahüppekoondise ning suursponsori, relva- ja laskemoonatootja Nammoga ajalehes VG avaldasid, langes kiirelt kõva kriitika osaks.

Reklaamplakatil on lootusrikka pilguga ettepoole vaatavad Norra suusahüppajad suure riigilipu taustale ritta pandud ning kohe, kui reklaam ajalehes ilmus, sattus see suure kriitikalaviini alla.

"Noored ja terved sportlased selliselt vaatamas - see meenutab midagi, mida võiks seostada Norra natsionaalsotsialistliku partei 1930-ndate ja 1940-ndate propagandaga," sõnas ajaloolane Nik Brandal Aftenpostenile.

Nammo, kes on Norra suusahüppajaid toetanud aastast 2010, on skandaalse reklaami eest juba vabandanud. "Tegime selle postri heas usus ning mõistagi ei tahtnud me luua seoseid millegi taolisega. Pidasime hommikul koosoleku ning otsustasime, et me ei kasuta seda reklaami enam mitte kuskil," kinnitas firma pressiesindaja.