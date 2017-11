FOTO | Absurd? McDonald's teeb olümpiaks Pyeongchangi restorani, mis on einekujuline

Ehitus uue hoone rajamiseks on alanud ning 479-ruutmeetrine söögikoht peaks valmis saama enne olümpiamängude algust tuleva aasta veebruaris. Tegu on ühega kahest "Mäki" restoranist olümpiarajatiste lähedal: see rajatakse Gangneungi olümpiapargi lähedale, teine püstitatakse olümpiakülasse.

McDonald's avas esimese restorani Lõuna-Koreas 1988. aastal, kui seal toimusid Souli olümpiamängud.

I really hope the design of this McDonalds restaurant for Pyeongchang had something to do with their IOC sponsorship ending earlier. What were they thinking... https://t.co/EJaSgvjXdX #Olympics #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/pm2knCJQs6