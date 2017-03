Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) president Gian-Franco Kasper on vastu Venemaa sportlaste kollektiivsele karistamisele 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial.

Kasper, kes on ühtlasi Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liige, sõnas, et rahvuse põhjal kellegi karistamine oli pigem Natsi-Saksamaa liidri Adolf Hitleri stiil.

"Ma olen täielikult süütute inimeste karistamise vastu. Sellega tegeles härra Hitler, kes tappis kõik juudid, sõltumata sellest, mida nad tegid või ei teinud," ütles Kasper Pyeongchangis ROK-i täitevkomitee ees sõna võttes.

"Ma ei aktsepteeri fakti, et keegi on süüdi ainult sellepärast, et on pärit teatud riigist. See ei ole üldse okei," lisas 73-aastane šveitslane.

Hiljem saatis Kasper siiski laiali avalduse, milles vabandab oma kohatu sõnavõtu pärast. "Vabandan, kui olen kedagi põhjendamatult rünnanud. Mul on tõesti kahju," seisab ROK-i avaldatud pressiteates. "See oli kohatu ja tundetu kommentaar."