Nõmme kukkus Oberstdorfi võistluse viimasel treeninghüppel. Kui Nõmme ise pääses vigastusteta, siis mehe üks suusk sai nii palju kannatada, et sellega võistelda enam ei õnnestunud.

Nõmme on praegu uue suusa ootel ning seetõttu jäi ta ka Oberstdorfi võistluse kvalifikatsioonist eemale.

“Sportlane ise on korras, kuid suusk läks õnnetult katki ning hetkel on uue suusa ootel. Seetõttu jäi ka kvalifikatsioonist kõrvale. Hoiame pöialt, et uued suusad kohale jõuaksid!“ teatas alaliit Facebooki lehel.