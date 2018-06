DELFI VIDEO | Eesti parim suusataja Tormis Laine teeb võimsamate lihaste nimel ränki treeninguid

Suusatamine tähendab eestlaste jaoks ikka murdmaasuusatamist. Noor mäesuusataja Tormis Laine on juba aastaid õppinud Austria mainekas Stamsi suusagümnaasiumis ja usub, et selle ala pisik haarab üha rohkem ka eestlasi. Lõppenud talvel õnnestus tal osaleda Pyeongchangi olümpiamängudel, kus ta sai suurslaalomis kirja 40. koha. Väiksematel jõuproovidel osaledes suutis ta slaalomis viia oma FIS-punkti 22,13-ni. Selle näitaja järgi on 17-aastane Laine Eesti parim suusataja.

Kuna Laine ei kavatse sellega piirduda, käib tõsine töö. Mäesuusatajal on headeks tulemusteks vaja võimsat lihaskonda ja selle arendamisega Laine suvel tegelebki. Mai lõpus põikas ta kaheks päevaks Eestisse ja käis taas Spartas Margus Silbaumi käe all lihaseid trimmimas. Jaanipäevast augusti lõpuni tehakse koos ränka trenni, et talvel sooritada järjekordne arenguhüpe. Eelmisel aastal täpselt niimoodi läks.