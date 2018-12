Austrias võidutsenud Mikaela Schiffrin tegi talispordi ajalugu

Kahe sõidu kokkuvõttes oli Schiffrin kiireim ajaga 1.42,99. Ta edestas Slovakkiast pärit Petra Vlhovat 0,29 ja šveitslannat Wendy Holdeneri 0,38 sekundiga.

Ühtlasi on 23-aastane Schiffrin võitnud karjääri jooksul 36 mäesuusatamise MK-etappi, mis on samuti rekord. Kokku on MK-etapi võite ameeriklanna kontole kogunenud seni 51.