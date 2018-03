Austerlase pretsedenditu valitsemisaeg kestab

Austria mäesuusataja Marcel Hirscher kindlustas nädalavahetusel Sloveenias Kranjska Goras seitsmenda järjestikuse maailma karika üldvõidu. Keegi varem pole sarnase saavutusega hakkama saanud.

Pyeongchangi kahekordne olümpiakuld domineeris MK-hooaja eelviimast slaalomit, kasvatades üldtabelis vahe lähima ohustaja, norralase Henrik Kristofferseni ees 289 punktile. Kuna Kristoffersenil on plaanis osaleda veel vaid kahel MK-sõidul, siis Hirscheri üldvõitu ta väärata enam ei saa.

"See on nii ebareaalne, et ma ei suuda seda isegi uskuda," väljendas 29-aastane austerlane juhtunu üle hämmingut.

Kranjska Goras võitis Hirscher slaalomi Kristofferseni ees 1,22 sekundilise paremusega, mis on üüratult suur vahe. Kolmanda koha sai Šveitsi esindaja Ramon Zenhaeusern (+1,61).

Mäesuusatamise MK-sarja 51 aastase ajaloo jooksul on naistest kuus korda üldvõitjaks kroonitud 1970. aastate kuulsus Annemarie Moser-Proell.