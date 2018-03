Antidopinguagentuur jäi tähtsast koostööpartnerist ilma

Šveitsi firma Berlinger teatas, et lõpetab ajutiselt koostöö Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuriga (WTA) ja loobub dopinguproovide purkide tootmisest, sest nende uue põlvkonna uriinipudelid sattusid suure kriitika alla.

WADA oli jaanuaris uurimise algatanud, kui selgus, et Berlingeri toodetud uue põlvkonna BEREG-KIT uriiniproovipurke sai kergelt avada. Saksamaa ajakirjanik Hajo Seppelt näitas telekanali ARD dokumentaalfilmis, kuidas neid pitseeritud anumaid oli võimalik avada ja sulgeda, ilma et sellest jääks mingeid jälgi. Lisaks selgus, et need pudelid mõranesid suurte külmakraadide juures.

Uurimise järel otsustas WADA, et Pyeongchangi olümpial uue põlvkonna pudeleid ei kasutata ning töösse läksid vanad anumad, mida tarvitati ka 2016. aasta Rio de Janeiro mängudel.

"Selleks, et dopinguvastast võitlust mitte ohtu seada, jätkame kuni üleminekuperioodi lõpuni oma praegustele klientidele toodete pakkumist," seisis Berlingeri firma eilses pressiteates. Šveitslased jätkavad purkide tarnimist kuni ladu tühjaks saab.